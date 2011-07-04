В Польше назначена дата парламентских выборов

Парламентские выборы в Польше назначены на 9 октября 2011 г. Об этом сообщил президент республики Бронислав Коморовский, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местный телеканал TVN24. "Официально о соответствующем решении будет объявлено в августе (текущего года)", - сказал он.

По данным последних опросов общественного мнения, возглавляемая действующим премьер-министром Дональдом Туском партия "Гражданская платформа" может получить большинство голосов избирателей. В то же время обозреватели не исключают их союза с нынешними партнерами по правящей коалиции - Польской народной партией или Союзом демократических левых сил.