В Беларуси суды выносят приговоры участникам "молчаливых протестов"

Суды в Беларуси начали выносить приговоры задержанным в воскресенье участникам "молчаливых протестов", организованных через социальные сети, передает Би-Би-Си.

По сообщениям правозащитников, практически всех задержанных наказывают сроками административного ареста — от 5 до 15 суток. В Витебске четверо жителей, фотографировавших происходящее, были оштрафованы.

По информации правозащитного центра "Весна", в День независимости в Беларуси были задержаны около 400 человек, половина из них были арестованы в Минске. Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподобающем поведении в общественных местах.

"Прогулки с аплодисментами", организованные через социальные сети, продолжаются в белорусской столице и регионах уже месяц.