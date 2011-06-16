Лидер Китая побывает в Киеве и Крыму

18-20 июня 2011 года состоится государственный визит в Украину Председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины со ссылкой на главу Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА.

По словам последнего, государственный визит Председателя КНР в Украину станет первым после десятилетнего перерыва посещением нашего государства высшим руководителем Китая.

В Администрации Президента ожидают, что визит ХУ Цзиньтао станет импульсом для оптимизации и наполнения прагматичным содержанием двустороннего сотрудничества, в первую очередь, в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и научно-технической сферах.

Планируется, что по результатам визита будет подписана Совместная декларация, которая формализует предварительные договоренности относительно установления между Украиной и КНР отношений стратегического партнерства.

В рамках визита стороны намерены заключить также целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений и контрактов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, между Украиной и Китаем.

В соответствии с программой пребывания в Украине Председатель КНР планирует также посетить Автономную Республику Крым.