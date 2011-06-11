Роднянский: новая волна российского кино не что иное, как коррупция

Президент "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что современное российское кино погрязло в коррупции.

Новая волна российского кино есть не что иное, как коррупция, заявил Роднянский в пятницу на круглом столе "Режиссерская смена - смена картин мира": "Коррупция - это не обязательно деньги и взятки, это также торговля услугами в попытках стать своим в определенных кругах".

По мнению Роднянского, современный российский режиссер - это обычный буржуа, который хочет того же, что среднестатистический буржуа - успеха на фестивалях, хорошей жизни в удачных обстоятельствах.

"Но для этого надо быть Бекмамбетовым - последовательным и успешным", - объяснил свою точку зрения Роднянский.

Упрек в адрес российских режиссеров прозвучал после того, как часть участников круглого стола высказала претензии к нынешнему фестивалю по части художественного и профессионального уровня представленных фильмов, замечает Би-би-си.