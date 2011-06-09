Путин: вопросы вступления России в ВТО сняты

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что все вопросы вступления России как члена Таможенного союза во Всемирную торговую организацию (ВТО) сняты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании в Москве.

«Как вы знаете, в ходе переговорного процесса все сложные, подчас спорные вопросы на двусторонней основе сняты. Они решены, в том числе и вопросы, связанные со вступлением России в Таможенный союз (Белоруссия, Казахстан, Российская Федерация - УНИАН). Там тоже было немало вопросов, но и они все согласованы и внесены соответствующие коррективы», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, сейчас идёт заключительный этап согласования позиций в рамках многосторонней рабочей группы по присоединению России к ВТО.

Российский премьер отметил, что вступление России в ВТО не означает автоматического, полного открытия внутренних рынков перед иностранными товарами.

«Чувствительные позиции, безусловно, будут защищены более высокими ставками таможенного тарифа. Мы будем действовать при этом в строгом соответствии с правилами самой Всемирной торговой организации», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что Россия в полной мере сохранит возможность использования всех инструментов поддержки российских товаропроизводителей. В том числе применяемые странами ВТО специальные защитные антидемпинговые и компенсационные меры.

«Это общепринятая практика, и к ней часто прибегают страны-члены ВТО для защиты своих национальных рынков», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Россия получит доступ к отработанному, отлаженному механизму ВТО по разрешению торговых споров. Это позволит отстаивать российские торгово-экономические интересы на качественно новой основе, добавил он.

«Сейчас российские компании-экспортёры очень часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией на внешних рынках. По приблизительным подсчётам, потери наших компаний от такой практики оцениваются примерно в 2,5 млрд. долларов. Разумеется, присоединение к ВТО улучшит доступ наших товаров – традиционных товаров и товаров высокотехнологичного экспорта, который у нас увеличивался из года в год – на внешние рынки», - сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. Россия начала переговоры о вступлении в ВТО в 1995 году.