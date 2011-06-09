ЕС поддержал кандидатуру генсека ООН Пан Ги Муна на второй срок
09:03, 09 июня 2011Мир
1090 0
Россия отмалчивается
Европейский Союз поддержал кандидатуру ПАН Ги Муна на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря ООН.
Как передает радио «Свобода», Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин ЭШТОН в специальном заявлении приветствовала решение ПАН Ги Муна баллотироваться на второй срок.
Ранее о поддержке кандидатуры ПАН Ги Муна заявили США, Великобритания, Китай и Франция.
Из постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия еще не обнародовала своей позиции по кандидатуре нынешнего главы ООН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter