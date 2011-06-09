ЕС поддержал кандидатуру генсека ООН Пан Ги Муна на второй срок

Европейский Союз поддержал кандидатуру ПАН Ги Муна на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря ООН.

Как передает радио «Свобода», Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин ЭШТОН в специальном заявлении приветствовала решение ПАН Ги Муна баллотироваться на второй срок.

Ранее о поддержке кандидатуры ПАН Ги Муна заявили США, Великобритания, Китай и Франция.

Из постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия еще не обнародовала своей позиции по кандидатуре нынешнего главы ООН.