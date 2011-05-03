Белый дом: в момент гибели бен Ладен не был вооружен

Как сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни, Усама бен Ладен в момент гибели не был вооружен, однако оказал сопротивление, когда американские военные попытались взять его в плен, сообщает Би-би-си.

"Мы ожидали серьезного сопротивления, и мы встретили серьезное сопротивление. Там находилось немало вооруженных людей", - сказал Карни.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Бреннан сообщил, что одна из жен бен Ладена послужила ему живым щитом, напоминает РИА "Новости", заметив, что не уточнено, сама ли она это сделала, или ее заставили.

Спецоперация продолжалась 40 минут. По словам Карни, после нее была сделана фотография убитого бен Ладена. Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой рассматривает вопрос об ее обнародовании, сказал он, и пока не пришла к решению, поскольку фотография "устрашающая".

Джей Карни также сказал, что смерть бен Ладена никак не повлияет на планы Вашингтона по выводу войск из Афганистана.