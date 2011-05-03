«Репортеры без границ» назвали 38 врагов свободы прессы

Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала список из 38 наибольших врагов свободы прессы, в котором оказались 9 политических лидеров из постсоветских стран.

Как сообщает “Немецкая волна”, 30 фигурантов этого списка являются представителями органов государственной власти.

Многолетний обладатель титула «врага прессы» экс-президент Туниса Бен АЛИ исчез из списка. В то же время в некоторых арабских странах ситуация лишь ухудшилась, констатируют эксперты организации.

10 врагов свободы прессы в прошлом году зафиксированы в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Среди новичков – Король Бахрейна Хамад бен Исса аль-ХАЛИФ.

«Подавление демонстраций в Сирии, Йемене или Бахрейне сопровождалось насилием в отношении представителей СМИ и масштабной цензурой», - сказал, комментируя новый рейтинг, представитель организации Михаэль РЕДИСКЕ.

Арестами, нападениями, конфискацией имущества изданий и закрытием интернет-страниц руководители Сирии, Йемена и Бахрейна пытаются помешать распространению информации о протестах в их странах и критических репортажей. Иностранных журналистов арестовывают, депортируют или запрещают въезд на территорию этих государств, чтобы сделать невозможным независимое освещение событий, отмечают эксперты организации.

В Саудовской Аравии королевская семья полностью контролирует СМИ. В Ливии с февраля 2011 года во время боев повстанцев с силами Муаммара КАДДАФИ были убиты четыре журналиста. Сам ливийский лидер многие годы, по оценке «Репортеров без границ», принадлежит к наибольшим врагам свободы прессы.

Девять врагов из нынешнего рейтинга - из постсоветских стран. Так, в перечне, в частности, остались премьер-министр России Владимир ПУТИН, президенты Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана. Не исчез из этого списка и многолетний обладатель титула «враг свободы прессы» белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО.

Врагами свободы прессы в этом году названы также “Талибан”, итальянская мафия, мексиканская наркомафия. В то же время колумбийская революционная армия FARC в этот раз вычеркнута из списка. На протяжении последних трех лет боевики этого движения не совершали нападения на журналистов.