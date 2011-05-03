Бен Ладен в завещании просил жен больше не выходить замуж

Усама бен Ладен не хотел, чтобы его жены повторно выходили замуж после его смерти, а его дети присоединялись к «Аль-Каиде».

Как сообщает «Газета.ру», об этом говорится в завещании бен Ладена, опубликованном в кувейтской газете Al-Anbaa.

Документ с пометкой «лично и конфиденциально» был написан 14 декабря 2001 года, спустя три месяца после теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. К этому моменту американские войска уже охотились за бен Ладеном в Афганистане.

В свою очередь, «Газета.ру», цитируя Guardian, отмечает, что четырехстраничное завещание напечатано на компьютере и подписано "вашим братом Абу Абдуллой Усамой Мухаммадом бен Ладеном".

Кроме того, лидер «Аль-Каиды» отмечает, что его смерть может стать лишь результатом предательства кого-то из ближнего окружения.

В завещании бен Ладен упоминает атаку на башни-близнецы ВТЦ среди прочих терактов. Среди них он называет самоподрыв смертника на кораблях американского флота в Ливане в 1983 году, убийство 19 морских пехотинцев, работающих в качестве миротворцев ООН в Сомали в 1993 году, а также взрыв в Посольстве США в Найроби в 1998 году.

Кроме того, бен Ладен завещает своим женам не выходить повторно замуж после его смерти, а своим детям – не присоединяться к «Аль-Каиде» и не идти на войну. Он также выражает сочувствие своим детям за то, что не провел с ними достаточно времени при жизни из-за его преданности джихаду.

Кувейтская газета не раскрывает, каким образом в ее распоряжение попало завещание бен Ладена, сообщают СМИ.