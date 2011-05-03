В России будет сохраняться межнациональная напряженность, сказал заместитель директора российского Института этнологии и антропологии им. Н.Миклухо-Маклая Владимир ЗОРИН, выступая на заседании Совета по государственной культурной политике при председателе Совета федерации РФ на тему «О повышении роли национально-культурных автономий в сохранении и развитии духовной культуры народов России».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, В.ЗОРИН отметил: «Мониторинг этнополитической обстановки, проводимый нашим институтом, говорит о том, что в обществе существует латентная межнациональная напряженность».

При этом, по его словам, такая напряженность наблюдается последние полтора – два года.

«По нашим оценкам, эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время», - сказал В.ЗОРИН.

Он считает, что это связано с мировым кризисом, экстремизмом, а также усилением миграционного давления на Россию.

Как сказал В.ЗОРИН, Россия занимает вторе место в мире после США по количеству мигрантов, что подтвердила последняя перепись населения.

«Мигрантофобия явилась троянским конем роста национализма, шовинизма. Мы к этому, конечно, были не готовы», - подчеркнул он.