Польша отмечает День Конституции

Польша сегодня отмечает 220-ю годовщину принятия первой национальной Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю праздника в стране состоится ряд торжественных мероприятий, в которых, в частности, примут участие Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и глава правительства Дональд ТУСК.

Программа мероприятий в Варшаве предусматривает открытие выставки, посвященной Конституции, проведение специальной Службы Божьей на благо Отечества, вручение государственных наград выдающимся деятелям Польши, а также концерт.

Сегодня, в выходной день, поляки смогут посетить Сенат парламента Польши.

Принятая 3 мая 1791 года польская Конституция стала первой в Европе и второй – после США – в мире.