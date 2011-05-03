Польша отмечает День Конституции
14:32, 03 мая 2011Мир
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220-я годовщина
Польша сегодня отмечает 220-ю годовщину принятия первой национальной Конституции.
Как передает корреспондент УНИАН, по случаю праздника в стране состоится ряд торжественных мероприятий, в которых, в частности, примут участие Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и глава правительства Дональд ТУСК.
Программа мероприятий в Варшаве предусматривает открытие выставки, посвященной Конституции, проведение специальной Службы Божьей на благо Отечества, вручение государственных наград выдающимся деятелям Польши, а также концерт.
Сегодня, в выходной день, поляки смогут посетить Сенат парламента Польши.
Принятая 3 мая 1791 года польская Конституция стала первой в Европе и второй – после США – в мире.
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