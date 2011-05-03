Основатель Wikileaks назвал Facebook «величайшей машиной для шпионажа»

Основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж дал эксклюзивное интервью телеканалу Russia Today, в котором назвал социальную сеть Facebook «величайшим в истории инструментом для шпионажа».

Ассанж считает, что Facebook автоматически собирает конфиденциальные данные зарегистрированных на сайте пользователей, а позже эта информация попадает к спецслужбам США.

«Facebook – это величайшая шпионская машина, когда-либо созданная людьми», – сказал основатель Wikileaks в интервью телеканалу.

«Здесь мы имеем дело с самой полной базой данных о людях, их отношениях друг с другом, их именах, адресах проживания, их личных связях и родственниках», – заявил Ассанж, добавив, что вся эта информация доступна для американской разведки.

По мнению Ассанжа, помимо Facebook аналогичную функцию выполняют сервисы Google и Yahoo.

«Facebook, Google, Yahoo — у всех этих крупных американских компаний есть встроенный интерфейс для использования американской разведкой», — заявил Джулиан Ассанж. «Подобные программы могут по-разному использоваться кем-то в своих целях, но во всех них есть особый интерфейс, который был разработан специально для того, чтобы его использовали американские разведслужбы».

В настоящее время Ассанж ожидает рассмотрение жалобы на решение суда Лондона о его экстрадиции в Швецию, где основатель Wikileaks обвиняется в сексуальных преступлениях. По мнению адвокатов Ассанжа, Швеция добивается высылки для того, чтобы позже передать его США. До сих пор спецслужбы США не могут найти достаточно улик для обвинения Джулиана Ассанжа в шпионаже, который карается смертной казнью.

«Газета.Ru»