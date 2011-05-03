Китай оценивает смерть бен Ладена, помня про СУАР

Китай считает смерть лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена «важным событием и позитивным сдвигом в международной борьбе против терроризма».

Представитель Министерства иностранных дел КНР Цзян Юй, отвечая на вопрос о том, как китайская сторона оценивает заявление США об уничтожении в Пакистане лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, заявила, что Китай также страдает от терроризма. По ее словам, боевиков, действующих в Синьцзяно-Уйгурском автономном регионе страны, поддерживают иностранные экстремисты, сообщает Радио Свобода.

"Терроризм - общий враг всего международного сообщества... Китай всегда выступал против любых форм проявления терроризма и активно участвует в международной антитеррористической борьбе. Китайская сторона выступает за то, что международное сообщество должно и дальше усиливать сотрудничество, совместно наносить удары по терроризму. Китайская сторона считает, что в борьбе с терроризмом следует принимать радикальные и паллиативные меры, искоренять почву, его порождающую", - цитирует ответ Синьхуа.