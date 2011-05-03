Бен Ладена выследили по спутниковому телефону охранника

Спецслужбам США удалось запеленговать спутниковый телефон одного из охранников, что сыграло важную роль в раскрытии местонахождения Усамы бен Ладена.

Сотрудники ЦРУ перехватили звонки кувейтского охранника экс-лидера «Аль-Каиды», который в июле и августе 2010 года связывался с соратниками из террористической организации, пишет издание Christian Science Monitor со ссылкой на источник в спецслужбе Пакистана.

Согласно сообщению, сам бен Ладен не пользовался электронной почтой и сотовой связью.

Его ближайшим соратникам также было запрещено пользоваться сотовыми телефонами и использовать интернет из-за соображений безопасности.

Для передачи информации была создана специальная система личных посыльных.

Глава «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит рано утром в понедельник в ходе спецоперации американских войск в Пакистане, напоминает Газета.ру. Несколько лет спецслужбы выслеживали бен Ладена и нашли его в укрепленной крепости в элитном поселке под Исламабадом.