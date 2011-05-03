102 журналиста убиты за прошлый год

В 2010 году в мире были убиты 102 журналиста, что на восемь человек меньше, чем в 2009 году, говорится в опубликованном в понедельник докладе Международного института прессы (International Press Institute).

Наиболее опасным местом работы для журналистов по-прежнему остается Азия – там были убиты 40 представителей мировых СМИ. Еще 32 корреспондента погибли в странах Латинской Америки, 15 человек – в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, восемь – на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе в 2010 году погибли семь журналистов.

Самой опасной страной для представителей СМИ стал Пакистан, где в 2010 году были убиты 16 журналистов. На втором и третьем месте – Мексика и Гондурас, сообщает Газета.ру.