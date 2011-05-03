70% поляков имеют дома национальный флаг (опрос)

Почти 70% граждан Польши имеют дома национальный флаг. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Homo Homini, проведенного в конце апреля, которые приводит Polskie Radio.

В то же время лишь немногим больше половины из них использует флаг при важных событиях.

Согласно результатам исследования, чаще всего поляки вывешивают национальные флаги в своих домах во время государственных праздников. Это делают 37% опрошенных из 68% поляков, имеющих флаг дома.

Религиозные праздники таким способом отмечают 27% поляков, в то время как спортивные события - лишь 7,5% опрошенных.

„Поляки имеют флаг, но не используют его”, - отмечает председатель правления Homo Homini Марчин ДУМА.

Он обратил внимание на небольшой процент поляков, которые используют флаг в дни спортивных мероприятий, напомнив, что в 2012 году в Польше пройдет европейский футбольный чемпионат.

„Интересно, как будет во время Евро 2012”, - заметил он.

В рамках исследования были опрошены 1100 чел. Погрешность выборки составляет 3%.

*** 2 мая в Польше отмечают День Национального флага. Праздник введен в Польше в 2004 году. Аналогичный праздник имеют, в частности, США, Литва и Украина.