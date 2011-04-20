Россия и Польша объявили конкурс на памятник под Смоленском

Министерство культуры и национального наследия Польши совместно с министерством культуры России проведут международный открытый конкурс на создание памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и члены руководства страны.

Памятник, изготовленный, согласно требованиям конкурса, "из твердого материала высокого качества", не должен превышать пяти метров. Он будет установлен на территории России в том месте, где 10 апреля 2010 года разбился самолет польской делегации, летевшей на траурные мероприятия в Катынь.