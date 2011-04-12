В Минске конечные станции метро обеспечили металлодетекторами

В Минске в целях усиления безопасности после взрыва на станции “Октябрьская” на конечных станциях метрополитена установлены металлодетекторы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре МВД Беларуси, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Беларуси Анатолий КУЛЕШОВ.

"Станции метро мы усилили металлодетекторами, как переносными, так и стационарными. На конечных станциях Минского метрополитена мы установили уже 15 таких устройств. Эта работа будет продолжаться до того момента, пока не будут установлены лица, причастные к совершению этого дерзкого преступления", - сказал А.КУЛЕШОВ.

Министр подчеркнул, что правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы не только на объектах транспортной инфраструктуры в столице, но и по всей стране. "Особое внимание мы уделяем местам массового скопления людей", - отметил он.

По словам А.КУЛЕШОВА, в настоящее время правоохранительные органы Беларуси и специалисты ФСБ России анализирует видеозаписи, которые были сделаны на станциях метро и прилегающих к ним улицам.

А.КУЛЕШОВ также опроверг информацию о том, что 9 апреля в органы внутренних дел поступала информация о женщинах-шахидах, которые якобы готовились к такому теракту. "Никаких женщин по фотороботам не разыскивается. Такой информации в органы внутренних дел не поступало", - подчеркнул министр.

По его словам, фотороботы лиц, подозреваемых в причастности к теракту, составлялись на основании свидетельств пассажиров метро. "В процессе работы от граждан, которые оказались неравнодушны к этой трагедии, они нам действительно дали информацию в отношении конкретных лиц, которых они описали и которые у них вызвали подозрения. Такие фотороботы уже имеются, они размножаются и будут запущены для дальнейшей работы", - сообщил А.КУЛЕШОВ.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, 11 апреля в результате взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске погибли 12 человек, более 149 ранены, в том числе 22 человека находятся в тяжелом состоянии и еще 30 — в состоянии средней тяжести.

По экспертным оценкам, мощность взрывного устройства эквивалентна 5 кг тротила. Взрывное устройство, содержащее рубленую арматуру, гвозди 80х8 мм и металлические шарики диаметром около 15 мм, было установлено у скамейки, расположенной на платформе станции метро. По данному факту Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 289 («Терроризм») национального Уголовного кодекса.