Опознаны все погибшие в теракте в минском метро (список)

5 женщин и 7 мужчин, все граждане Беларуси

Опознаны все 12 погибших в результате террористического акта на станции "Октябрьская" минского метро, список погибших опубликовал Минский горисполком. По состоянию на 12.00 12 апреля погибли пять женщин и семеро мужчин: Соловьева Ольга Эдуардовна, 1983 г.р., г. Барановичи Захаркова Татьяна Игоревна, 1968 г.р., г. Минск Шагойко Анна Викторовна, 1954 г.р., г. Минск Абражей Наталья Валентиновна, 1966 г.р., г. Минск Пикулик Галина Ивановна, г. Минск Наркевич Анатолий Владимирович, 1959 г.р., г. Минск Парфунцев Александр Евгеньевич, 1954 г.р., г. Минск Каптюх Роман Васильевич, 1990 г.р., г. Минск Сeрбаев Сергей Владимирович, 1988 г.р., Минская обл., пгт Правдинский Климец Юрий Александрович, 1987 г.р., г.Минск Бакан Виталий Сергеевич, 1977 г.р. Минская обл. Герасимчик Сергей Анатольевич, 1993 г.р., г.Минск

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