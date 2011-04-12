Медведев: я Путина давно знаю

Президент России Дмитрий Медведев накануне визита в Китай дал интервью китайскому телевидению, в котором, в частности, заявил, что в ближайшее время примет решение, будет ли баллотироваться на второй срок в 2012 году.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Медведев отметил, что хотя у него и премьер-министра Владимира Путина общая задача – добиться процветания России, оба политика, возможно, по-разному видят методы и способы достижения этого процветания, но "это и есть демократия, это и есть конкуренция".

"У нас сегодня разные позиции, разные роли... Это, естественно, наложило свой отпечаток и на мои отношения с моим коллегой... точно так же, когда я работал в правительстве, а президентом был Владимир Путин, ситуация была зеркальная - это нормально", - сказал Медведев.

Он охарактеризовал свои отношения с Путиным как теплые и дружеские. "У нас дружеские, очень тёплые, товарищеские отношения, которые сформировались за последние 20 лет. Это большой период, в том числе в моей жизни... Я Путина знаю практически полжизни, это немало", - отметил Медведев.