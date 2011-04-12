КГБ Беларуси рассматривает три версии теракта в метро

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Вадим ЗАЙЦЕВ заявляет, что следствие рассматривает три версии террористического акта в Минском метрополитене.

Об этом сообщает белорусская служба радио "Свобода".

В частности, по словам В.ЗАЙЦЕВА, рассматриваются версии теракта с целью дестабилизации ситуации, месть экстремистских организаций, а также действия больного человека.

"Есть представители радикальных молодежных экстремистских организаций. Сейчас завершается дело по анархистам. Мы не исключаем, что в качестве мести, в первую очередь, КГБ могли быть совершены подобные действия", - сказал председатель КГБ.

По его словам, эта версия косвенно связана с прошедшими президентскими выборами, поскольку некоторые представители молодежных организаций собирались участвовать в событиях 19 декабря 2010 года (в настоящее время КГБ завершило расследование уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках в день выборов, ряду представителей оппозиции выдвинуты соответствующие обвинения - УНИАН).

"Не хочу подчеркивать, кто стоит за попыткой дестабилизации (ситуации), но то, что кому-то не нравится уклад белорусского общества, - это факт. Это попытка посеять страх, панику и неудовлетворенность правоохранителей, а значит - и властью", - предположил В.ЗАЙЦЕВ.

По его словам, взрывное устройство было радиоуправляемым. "По первым оценкам экспертов, устройство было заложено в предмете с большим количеством элементов, которые могут нанести повреждения", - заявил председатель КГБ.

"В качестве подозреваемого определен один человек. Это мужчина в возрасте до 27 лет, достаточно крепкого телосложения, рост 175-178 см, был одет в коричневую куртку и коричневую шапку. Он пока не задержан", - цитирует радиостанция слова председателя КГБ Беларуси.

При этом В.ЗАЙЦЕВ подчеркнул, что не исключается возможность совершения теракта при соучастии нескольких лиц. "Версия наёмника также не исключается", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, 11 апреля в результате взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске погибли 12 человек, более 150 ранены, в том числе 22 человека находятся в тяжелом состоянии и еще 30 - в состоянии средней тяжести.

По экспертным оценкам, мощность взрывного устройства эквивалентна 5 кг тротила. Взрывное устройство, содержащее рубленую арматуру, гвозди и металлические шарики, было установлено у скамейки, расположенной на платформе станции метро. По данному факту Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 289 («Терроризм») национального Уголовного кодекса.