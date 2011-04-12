У депутата забрали мандат за просмотр порно

Депутат индонезийского парламента был вынужден оставить свой пост после того, как в прессу попали фотографии, на которых он запечатлен за просмотром порнографии во время пленарного заседания.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на пишет The Jakarta Post, политик (издание не указывает его полного имени, называя его Арифинто) сделал заявление об уходе со своего поста в понедельник, 11 апреля.

Депутат, представлявший в нижней палате индонезийского парламента Партию справедливости и благоденствия, был пойман за просмотром порнографии в пятницу, 8 апреля. Фотография Арифинто, смотрящего эротический ролик на своем планшетном компьютере, появилась в нескольких местных изданиях, в том числе в The Jakarta Post.

Выступая с комментарием по поводу произошедшего, депутат заявил, что видео, которое он смотрел, не было сохранено на его компьютере. По его словам, ссылка на ролик была прислана ему по электронной почте и он просто кликнул по ней.

Тем не менее, Арифинто заявил, что подвел своих товарищей по партии и, будучи одним из лидеров политического движения, должен нести ответственность за свои поступки. Депутат выразил надежду, что его ошибка станет хорошим уроком другим политикам.

Каким образом в Партии справедливости и благоденствия отреагировали на решение Арифинто оставить депутатское кресло, не сообщается.

Несколько месяцев назад в индонезийском парламенте произошел другой инцидент, связанный с порнографией. В августе 2010 года во время заседания депутатов медиацентр парламента был подвергнут хакерской атаке. В результате на большом экране в зале заседаний в течение 15 минут показывали порнографические изображения.