В теракте в минском метро пострадали дети

Взрывное устройство, которое сработало в минском метро, скорее всего было радиоуправляемым. Об этом заявил эксперт из силовых структур Беларуси.

"Взрывное устройство, которое сработало в минском метро, было, скорее всего, радиоуправляемым. Сейчас мы собираем по кусочкам остатки этого устройства, будем устанавливать, какой тип взрывчатки использовался", - заявил эксперт.

Он уточнил, что бомба была спрятана в спортивной сумке и оставлена под скамьей на перроне. Раньше сообщалось, что мощность взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составляла пять-семь килограммов в тротиловом эквиваленте.

Эксперт в области антитеррора сказал, что, по предварительным данным, при создании бомбы использовался порох. "Это подтверждается характером внешних повреждений на телах граждан. Именно порох дает характерные ожоги кожи и дыхательных путей", - заявил эксперт.

Как известно, взрыв на станции минского метро "Октябрьская" произошел вечером 11 апреля. На месте погибли 11 человек, еще один человек позже умер в больнице. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 157 потерпевших, 26 из них в критическом состоянии. Среди раненых – двое детей.

Опознано пока лишь восемь погибших. Ранее сообщалось о девяти узнанных, но эта информация оказалась ошибочной. Список раненных опубликован на сайте Министерства обороны Беларуси.

КГБ Беларуси объявило, что предполагаемый исполнитель теракта уже установлен. Он объявлен в розыск. Однако подробности о версиях следствия пока не разглашаются.

ТСН