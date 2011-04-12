Следствие установило вероятного исполнителя взрыва в Минске

Следствие установило наиболее вероятного исполнителя взрыва в метро Минска, в результате которого погибли 12 человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на КГБ Белоруссии.

Власти Белоруссии официально квалифицировали как теракт взрыв на станции метро "Октябрьская" в центре Минска.

Между тем число погибших в результате взрыва выросло до 12 человек, 149 человек обратились в учреждения здравоохранения за медицинской помощью, свыше 20 раненных - в тяжелом состоянии. Генпрокуратурой Белоруссии по факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 289 ("терроризм") УК республики, сообщает Центр информации и общественных связей Комитета госбезопасности страны.

Взрыв прогремел на станции "Октябрьская". Взрывное устройство сработало в вечерний час пик, 17:55 по местному времени, когда на станции особенно много пассажиров.