В Минске будет работать только одна линия метро
05:15, 12 апреля 2011Мир
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"Московская" повреждена взрывом
В белорусской столице после взрыва на станции метро «Октябрьская» одна из двух линий минского метрополитена будет временно закрыта, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на белорусское государственное телевидение.
В штатном режиме начнет во вторник работу линия метро «Автозаводская». Вторая линия – «Московская», где на станции «Октябрьская» 11 апреля прогремел взрыв, пока работать не будет.
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