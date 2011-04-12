В Минске будет работать только одна линия метро

В белорусской столице после взрыва на станции метро «Октябрьская» одна из двух линий минского метрополитена будет временно закрыта, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на белорусское государственное телевидение.

В штатном режиме начнет во вторник работу линия метро «Автозаводская». Вторая линия – «Московская», где на станции «Октябрьская» 11 апреля прогремел взрыв, пока работать не будет.