Ливийские повстанцы просят США отдать им миллиарды Каддафи

Национальный переходный совет Ливии заверяет США, что именно он представляет всю ливийскую оппозицию и по этой причине просит как можно быстрее открыть ему доступ к замороженным средствам Муамара Каддафи, сказал официальный представитель Нацсовета Али Ауджали, выступая в понедельник в Вашингтоне.

"Совет представляет всю Ливию, всю оппозицию - от севера до юга, от запада до востока. Но, в полноценном международном признании есть одна проблема - деньги. Более 44 миллиардов долларов средств Каддафи заморожены в США, и мы хотим получить доступ к этим деньгам", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, легитимность совета фактически признали Италия, Канада, Катар и ряд арабских стран. Совет неоднократно ранее заверял США в том, что среди его членов нет представителей "Аль-Каиды"и террористов. "Для нас важно признание США. Мы (совет) - простые ливийцы, которые сражаются с режимом Каддафи. Нам нужна гуманитарная помощь и медикаменты", - подчеркнул Ауджали.

Администрация США пока не приняла решения об оказании помощи ливийской оппозиции из-за ее разрозненности: Вашингтон не знает, какую из оппозиционных ливийских групп считать организованной оппозицией. В связи с этим речи об оказании адресной помощи пока не идет.

Ранее США заморозили активы на сумму 44 миллиарда долларов, принадлежащие Каддафи и его сподвижникам.