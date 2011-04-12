Лукашенко возложил ответственность на главу КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил на председателя КГБ личную ответственность за расследование уголовного дела по взрыву в минском метро, в результате которого погибли 11 человек и 126 были ранены.

Лукашенко потребовал установить, кому был выгоден этот взрыв.

"Кому было выгодно взорвать спокойствие и стабильность в стране? Кому не нравится стабильность в Белоруссии?" - спросил Лукашенко на экстренном совещании в связи со взрывом. "Вы должны работать день и ночь, и результаты должны быть каждый день с нарастающим итогом", приводит его слова РИА "Новости".

"В кратчайшие сроки должны быть найдены виновные. Выверните всю страну", - сказал Лукашенко на совещании. - "Председатель КГБ, вы несете личную ответственность за расследование этого уголовного дела".