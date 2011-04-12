Арестованному экс-президенту дали выступить по телевидению

Арестованный экс-президент Кот-д`Ивуар Лоран Гбагбо призвал своих сторонников прекратить вооруженную борьбу.

Видеообращение Гбагбо было показано по местному телевидению.

Пока неясно, кто задержал экс-президента, замечает Радио Свобода, который, проиграв выборы в ноябре прошлого года, отказывался передать власть своему сопернику Аласану Уаттара. Представитель экс-президента заявил, что он сдался французским солдатам. Франция, однако, это отрицает, утверждая, что Гбагбо задержали силы Уаттара.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон и Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон приветствовали задержание Гбагбо и призвали к национальному примирению в Кот-д`Ивуаре.

Между тем министр обороны Франции Жерар Лонге заявил, что избранный президент Кот-д`Ивуара Алассан Уаттара не дал гарантий, что после сдачи своего соперника Лорана Гбагбо будет проводить политику примирения.