Пасторы, которые сожгли Коран, готовят новую антиисламскую акцию

Пастор-евангелист Терри Джонс, автор идеи публичного сожжения Корана, пообещал провести акцию протеста против ислама перед зданием крупнейшей мечети Соединенных Штатов.

Мечеть, рядом с которой запланирована акция, находится в Дирборне (Dearborn), штат Мичиган. "Наша цель показать всем, насколько опасным может быть ислам, - заявил Джонс журналистам. - Ужасно, когда из-за этого убивают людей. Но с другой стороны это демонстрирует всем радикальную сторону ислама".

Акция по публичному сожжению Корана, предшествовавшая всплеску насилия в Афганистане, состоялась во Флориде 21 марта. Священную книгу мусульман сжег пастор Уэйн Сапп, а инициатором выступал его коллега Терри Джонс.

1 апреля манифестанты, протестующие против сожжения Корана американским пастором, напали на здание ООН в г. Мазари-Шариф, Афганистан, в результате чего погибли восемь человек и 12 получили ранения. 2 апреля несколько тысяч человек устроили акцию протеста в Кандагаре.

В субботу вечером Барак Обама выступил с заявлением, осуждающим убийство сотрудников дипмиссии ООН. «Осквернение любого священного текста, включая Коран, является вопиющим актом нетерпимости», – заявил Обама. «Однако убийство в отместку ни в чем не повинных людей – возмутительно и противоречит каким бы то ни было моральным нормам».

Пакистан и Афганистан в свою очередь призвали власти США арестовать Джонса. Сегодня в Джелалабаде около 1000 человек заблокировали главное шоссе в городе, требуя вывода американских войск из Афганистана. Как передает корреспондент Associated Press, манифестанты сожгли чучело Барака Обамы.