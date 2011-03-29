В Испании задержали украинку, которая два года находилась в розыске

Сотрудники Украинского бюро Интерпола в Винницкой области задержали в Испании 54-летнюю женщину, которая с 2009 года находилась в розыске за растрату коллективного имущества.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в 2003-2004 годах задержанная занимала должность директора одного из производственно-торговых ООО Жмеринки. Женщина составила протокол общего собрания общества о внесении изменений в устав. Согласно документу, директору ООО предоставляются полномочия заключать соглашения на сумму более 100 тысяч долларов США. Используя уставные нововведения, она заключала невыгодные для общества соглашения, что привело к тому, что у данного ООО образовалась кредиторская задолженность.

С целью погашения задолженности злоумышленница приняла незаконное решение о передаче кредиторам помещений двух домов быта Жмеринки.

21 марта 2005 года ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В мае 2009 года женщина выехала за пределы Украины. На днях в Испании разыскиваемая была задержана. Готовятся материалы для ее экстрадиции.