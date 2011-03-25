В Минске День воли отметили массовыми арестами

25 марта в Минске прошла акция оппозиции, посвященная Дню воли - годовщине провозглашения независимости в 1918 году. По данным правозащитной организации "Весна", задержаны свыше 50 человек.

Как сообщает из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков, задержания начались с самого утра. Сотрудники силовых структур осаждали квартиры активистов оппозиции, задерживали их "до выяснения обстоятельств" или под предлогом, что "оппозиционер похож на разыскиваемого преступника".

Площадь Якуба Коласа, куда призвали придти некоторые молодёжные лидеры, была оцеплена. Общественный транспорт не останавливался, станция метро не работала. Сотрудники милиции задерживали всех, кто пробовал развернуть флаги или лозунги.

Те несколько десятков человек, которым удалось попасть на площадь, были рассеяны милицией.