Из Польши депортируют Оксану Макаренко

Украинку Оксану МАКАРЕНКО, которая входила в состав группы иностранцев, организовавшей в прошлом году акцию за легализацию нелегальных мигрантов в Польше, депортируют из страны.

Об этом корреспондента УНИАН сообщила председатель правления фонда „Без границ”, который помогает нелегальным мигрантам в Польше, Ксения НАРАНОВИЧ.

„Есть решение о депортации, но мы не будем подавать апелляцию, потому что Оксана хочет, чтобы это все как можно скорее закончилось, и вернуться в Украину”, - сказала она.

К.НАРАНОВИЧ сообщила, что украинку, которая несколько лет жила и работала нелегально в Польше, работники пограничной службы задержали 21 марта в Варшаве возле ее жилья.

По данным фонда, пограничники при задержании украинки нарушили польское процессуальное законодательство и права задержанной, в частности, отобрали мобильный телефон, предоставили неправдивую информацию о ее правах и разрешили связаться с адвокатом лишь через 24 часа после задержания.

Варшавский окружной суд, который рассматривал дело О.МАКАРЕНКО 23 марта, не согласился с тем, чтобы она добровольно покинула территорию Польши, а вынес решение, в соответствии с заявкой пограничников, поместить ее в центр содержания нелегалов для последующей принудительной депортации из страны. По данным К.НАРАНОВИЧ, 25 марта украинка еще находилась в Варшаве, вскоре ее перевезут в центр содержания нелегалов в городе Бельско-Бяла, откуда позже доставят на границу с Украиной.

Собеседник УНИАН отметила, что судья вынес решение о депортации О.МАКАРЕНКО, невзирая на то, что она выразила готовность добровольно выехать из страны, а 14 польских граждан подписали документ о взятии ее на поруки.

В то же время К.НАРАНОВИЧ выразила мнение, что задержание украинки и ее принудительная депортация не связаны с ее активностью в группе иностранцев, добивавшихся легализации нелегалов в Польше. Она допустила, что пограничники по доносу решили проверить легальность пребывания украинки в Польше.

К.НАРАНОВИЧ заметила, что судья мог не согласиться на то, чтобы О.МАКАРЕНКО добровольно покинула Польшу, из-за слишком агрессивного поведения некоторых лиц, которые прибыли в суд для поддержки украинки. К.НАРАНОВИЧ добавила, что дело О.МАКАРЕНКО имело значительный общественный резонанс и привлекло внимание многих средств массовой информации. "В суде говорили, что так много людей бывает, когда какое-то дело касается правительства", - заметила она.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года группа иностранцев во главе с гражданами Украины инициировала акцию в поддержку легализации нелегальных мигрантов в Польше. В рамках акции они передали представителям власти документ с призывом разрешить легализацию.

По данным фонда „Без границ”, польская власть в новом проекте закона об иностранцах, который сейчас проходит межведомственные согласования, предусмотрела возможность легализации иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше легально проживают около 90 тысяч иностранцев, больше всего из них – около трети – граждане Украины.

Кроме того, в прошлом году украинцы среди всех иностранцев получили больше всего разрешений на работу - 35% всех выданных.

По неофициальным данным, в Польше может проживать от 50 до 500 тысяч нелегалов, большинство из которых - украинцы.