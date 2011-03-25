В Польше объяснили, почему запретили возить высоких чиновников на ТУ-154

Опубликованный в польском еженедельнике Polityка материал о почти катастрофе второго правительственного самолета Ту-154 во время тренировочного полета в феврале является „большим преувеличением”.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь Министерства обороны Польши Януш СЕЙМЕЙ.

”Это (сообщение еженедельника) сенсационно звучит, но на самом деле это был обычный инцидент”, - сказал он.

Пресс-секретарь сказал, что жизни экипажа, который управлял самолетом в тот день, ничего не угрожало.

„Это большое преувеличение”, - оценил Я.СЕЙМЕЙ публикацию еженедельника.

Пресс-секретарь сказал, что подобные инциденты случаются во время тренировочных и других полетов, и каждый из них – согласно принятым стандартам – описывается.

По его данным, ежегодно может происходить от нескольких до более десяти таких инцидентов.

В то же время Я.СЕЙМЕЙ сообщил, что Министерство обороны Польши запретило использование второго правительственного самолета Ту-154 для перевозки высокопоставленных лиц, пока не будет подтверждена безопасность его эксплуатации.

По его словам, соответствующее решение принял министр обороны Богдан КЛИХ из-за рекомендации российского „РосАвиаНадзора” (РАН) не эксплуатировать самолеты Ту-154.

Пресс-секретарь отметил, что польская власть также около двух недель назад направила РАН запрос, касается ли эта рекомендация тоже польского правительственного Ту-154, который изготовлен по специальному заказу и имеет класс „люкс».

По его словам, россияне еще не ответили на этот запрос.

Я.СЕЙМЕЙ сказал, что польские высокопоставленные лица еще не летали на Ту-154, который получили после ремонта в России в сентябре прошлого года.

По его данным, все это время самолет использовался лишь для тренировочных полетов.

Как сообщал УНИАН, Polityка написала 24 марта о том, что второй правительственный Ту-154 едва не попал в авиакатастрофу в феврале этого года.

По данным издания, катастрофа могла произойти из-за ошибки главного пилота, который в неправильном порядке выполнил несколько стандартных процедур во время всплеска, а от трагедии экипаж спас механик, который своевременно заметил ошибку.

Раньше представители польской власти заявляли, что самолет Ту-154 после завершения тестов его безопасности после генерального ремонта в России будет использоваться для перевозки наивысших высокопоставленных лиц.

В феврале польская власть сообщила о поломке одного из приборов отремонтированного на российском заводе самолета.

Польская власть располагала лишь двумя самолетами Ту-154, которые способны выполнять трансатлантические рейсы, один них с Президентом Польши Лехом Качинским и группой высокопоставленных лиц на борту разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском.