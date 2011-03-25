В Госдуме РФ возмущаются украинским МИДом и хвалят Табачника

Министерство иностранных дел Украины заблокировало открытие в Киеве частной русской гимназии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом руководитель Института стран СНГ, депутат Государственной думы России Константин ЗАТУЛИН заявил накануне в Госдуме, выступая на заседании круглого стола на тему: «О русском и русскоязычном движении Украины».

По словам К.ЗАТУЛИНА, Министерство образования Российской Федерации приложило усилия к тому, чтобы на высоком уровне в присутствии двух президентов в декабре подписать соглашение о создании в Киеве частной гимназии.

«Но это не состоялось, потому что МИД Украины, отвлекаясь на все эти псевдоконфликты с закрытием Объединения украинцев России, обысками в Библиотеке украинской литературы в Москве, воспользовалось этим и немедленно заблокировало подписание этого соглашения», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, пункт о подписании соглашения о создании гимназии был изъят из программы встречи президентов двух стран в декабре и отложен на позже, и соглашение до сих пор не подписано.

По словам К.ЗАТУЛИНА, украинская сторона настаивает на том, что до момента открытия украинской школы в Москве возможности в Киеве открыть русскую гимназию также не будет.

К.ЗАТУЛИН сообщил, что спонсором гимназии должен стать Внешэкномбанком России.

При этом он подчеркнул, что Минобразования Украины также выступает лоббистом этого проекта, но задержка с открытием гимназии происходит по инициативе МИД Украины, который настаивает на принципе «взаимности».

«Как тут не обратится к той глупости, которая когда-то была записана в нашем Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, где сказано, что русский язык в Украине развивается ровно настолько, насколько украинский в России. Но всем же понятно, что в реальности нет этой потребности сегодня, при всем уважении к украинскому языку», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.