Белый дом встретил Обаму закрытыми дверями (видео)

Президент США Барак Обама не смог попасть в Овальный кабинет с первого раза, поскольку дверь, через которую он собирался пройти внутрь, оказалась закрыта, сообщает Лента.ру. Инцидент произошел по возвращении Обамы из латиноамериканского турне, в котором он пробыл всю рабочую неделю. В расслабленной манере и насвистывая мелодию, глава государства подошел ко входу в свой кабинет и дернул за ручку двери. Та оказалась заперта. Первый в истории Америки темнокожий президент не растерялся, прошел несколько шагов до следующей двери и уже через нее попал к себе в кабинет.

По предположениям американских журналистов, досадная случайность обусловлена тем, что обслуживающему персоналу Белого дома попросту не сообщили о возвращении президента на работу. В результате уборщики или охранники оставили основную дверь в кабинет закрытой.

Следует отметить, что Обама сталкивается с трудностями при попадании на свое рабочее место не впервые. Так, в январе 2009 года только что избранный президент по ошибке попытался войти в Овальный кабинет через окно, которое по своей конструкции трудно отличимо от обычной стеклянной двери.

Видеозапись конфуза с участием 44-президента США с сайта youtube.com