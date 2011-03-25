«Эхо Москвы» снова требует эксгумировать останки Сталина

Радиостанция "Эхо Москвы" готовит ходатайство об эксгумации останков Иосифа Сталина, сообщил вечером в четверг в своем твиттере главный редактор радиостанции Алексей ВЕНЕДИКТОВ.

Прошение будет подано в ходе рассмотрения иска Евгения ДЖУГАШВИЛИ, называющего себя внуком советского вождя, передает Лента.ру. Он требует признать слова журналиста Николая СВАНИДЗЕ о том, что Сталин "душил маленьких детей", порочащими честь и достоинство исторического деятеля. В качестве компенсации Е.ДЖУГАШВИЛИ требует 10 миллионов рублей от "Эха Москвы" и 1 миллион от Н.СВАНИДЗЕ.

Между тем, напоминает А.ВЕНЕДИКТОВ, по российскому законодательству подобные иски могут подавать лишь родственники тех, чьи честь и достоинство были оскорблены. Как настаивает "Эхо Москвы", никаких доказательств того, что Е.ДЖУГАШВИЛИ является родственником Сталина, нет. При этом дочь советского лидера Светлана АЛЛИЛУЕВА прямо называла Е.ДЖУГАШВИЛИ самозванцем, указывает А.ВЕНЕДИКТОВ.

Е.ДЖУГАШВИЛИ уже проиграл один иск к радиостанции "Эхо Москвы". Тогда поводом для разбирательства стали слова Матвея ГАНАПОЛЬСКОГО "Сталин подписал указ, что можно расстреливать детей с 12-летнего возраста". В мае 2010 года Пресненский суд Москвы отказался удовлетворять претензии Е.ДЖУГАШВИЛИ на сумму 10 миллионов рублей. Суд также не дал хода первому ходатайству "Эха Москвы" об эксгумации останков Сталина для проведения ДНК-экспертизы и установления степени родства истца и бывшего главы государства.

Кроме того, Е.ДЖУГАШВИЛИ проигрывал иски к Росархиву о фальсификации документов и к "Новой газете" за то, что та назвала Сталина преступником.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года Евгений ДЖУГАШВИЛИ обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины и ряда судей, причастных к расследованию дела о Голодоморе.

Поводом для обращения Е.ДЖУГАШВИЛИ стало решение Апелляционного суда Киева, признавшего 13 января 2010 года Сталина и еще шестерых человек виновными в массовом голоде в Украине 1932-1933 годов и геноциде украинцев. По мнению Е.ДЖУГАШВИЛИ, Сталин не может быть обвинен в геноциде, так как такого понятия в 1930 годы в украинском законодательстве не существовало.