Европа собирается лишить Каддафи доходов от продажи нефти и газа

Лидеры ЕС заявляют о готовности лишить режим ливийского диктатора Муаммара КАДДАФИ доходов от продажи нефти и газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил поздно вечером 24 марта Президент Европейского совета Херман Ван РОМПЕЙ на пресс-конференции по окончании первого дня заседания саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.

«Сегодня мы решаем, что мы готовы принять дальнейшие санкции, включая и то, чтобы доходы от нефти и газа не достигали режима КАДДАФИ», - сказал он.

Президент Европейского совета отметил, что страны-члены ЕС при этом предложат ООН сделать то же самое.

Х.Ван РОМПЕЙ также подчеркнул, что действия, предпринимаемые коалицией европейских, арабских и североамериканских стран по реализации резолюции ООН, способствовали защите гражданского населения страны.

«Военные операции должны прекратиться, как только мирное население будет в безопасности», - сказал он.

Президент Европейского совета заявил о неизменности политических целей: М.КАДДАФИ должен уйти, а в стране – начаться политические преобразования, проводимые ливийскими политиками.

«Мы также остаемся готовыми помочь новой Ливии и экономически, и в становлении новых институтов (власти – УНИАН)», - сказал Президент Европейского совета.

Он также отметил, что ЕС продолжит предоставлять гуманитарную помощь беженцам из Ливии в соседние страны, а также в самой Ливии.