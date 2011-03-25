Работы на Фукусиме-1 приостановлены из-за высокой радиации

Повышение уровня радиации заставило персонал аварийной японской АЭС "Фукусима-1" временно приостановить работы на первом и втором энергоблоках.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении компании-оператора станции ТЕРСО.

По предварительной информации, источником повышенного радиационного фона стали лужи воды, скопившейся в нижней части энергоблоков. Также появилась информация о скоплении радиоактивной воды в машинном зале третьего энергоблока. Эвакуация специалистов оттуда пока не проводится.

По данным японской газеты "Санкэй", в связи со сложившейся ситуацией временно приостановлены намеченные на пятницу работу по ремонту насоса в третьем энергоблоке. Специалисты Агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) в пятницу также сообщили, что не исключают возможности повреждения защитной оболочки реактора третьего энергоблока. "С высокой долей вероятности мы можем предположить, что повреждена оболочка третьего реактора", - цитирует "Санкэй" слова представителя NISA Хидехико НИСИЯМА.

После произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии землетрясения магнитудой 9,0 на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Жертвами землетрясения и вызванного им цунами к настоящему времени стали не менее 10 тыс. 035 человек, количество пропавших без вести достигло 17 тыс. 443 человек.