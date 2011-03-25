ЕС: операция в Ливии позволила спасти жизни мирных людей

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, собравшиеся в четверг на двухдневный саммит в Брюсселе, заявили о готовности начать диалог с Национальным переходным советом Ливии, а также со всеми прогрессивными силами страны.

"ЕС готов содействовать этому диалогу, в том числе с Национальным переходным советом Ливии, и помочь новой Ливии экономически и в строительстве новых учреждений (власти) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Лигой арабских государств, Африканского союза и другими", - цитирует заявление саммита РИА Новости.

Вновь призвав Муамара Каддафи отказаться от власти, лидеры ЕС заявили, что как только население Ливии будет защищено от атак сил, верных ливийскому лидеру, и как только будет обеспечено выполнение резолюции Совбеза ООН, "военные операции (в Ливии) будут прекращены".

Кроме того, в заявлении указывается, что ЕС продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в этом в Ливии в тесном сотрудничестве с вовлеченными в этот процесс гуманитарными агентствами и неправительственными организациями, а также продолжит планировать гуманитарную помощь и "операции гражданской защиты, в том числе военными средствами".

В документе отмечается, что операция коалиции в Ливии содействовала защите гражданского населения и позволила спасти жизни мирных людей.