Париж считает неизбежной отставку президента Йемена

Франция считает неизбежной отставку президента Йемена Али Абдалла Салеха, заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюппе. "Мы считаем, что сегодня уход президента Салеха неизбежен", - сказал Жюппе, по словам которого, ситуация в Йемене становится все хуже.

Вчера послы Йемена в ряде европейских стран призвали своего президента уйти в отставку, сообщает Франс Пресс со ссылкой на йеменского посла во Франции Халеда аль-Аква.

По его словам, руководители дипломатических ведомств в Париже, Брюсселе, Женеве, Берлине и Лондоне, а также консул Йемена во Франкфурте направили Салеху соответствующее обращение. Также к обращению примкнул посол Йемена на Кубе.

"Мы рассчитываем на благоразумие президента, которое позволит поставить интересы страны выше своих собственных", - приводит его слова РИА "Новости".

С начала февраля в Йемене не прекращаются антиправительственные волнения. Участники манифестаций требуют немедленной отставки президента, правящего с 1978 года. В надежде успокоить ситуацию в стране Салех 20 марта отправил в отставку правительство. За два дня до этого глава государства объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, предусматривающего, в частности, запрет на ношение гражданами оружия.