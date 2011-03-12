Минпром Франции не считает аварию в Японии, сравнимой с Чернобылем

Министр промышленности Франции Эрик Бессон не считает аварию на японской АЭС "Фукусима-1" ядерной катастрофой, сравнимой с взрывом на Чернобыльской АЭС.

"На этой стадии и согласно информации, которой мы располагаем, речь идет о серьезной аварии, но не о ядерной катастрофе. Это не имеет ничего общего с аварией в Чернобыле ни по совокупности фактов, ни, на данный момент, по последствиям", - приводит РИА "Новости" его слова журналистам после министерского совещания по этому вопросу.

По его словам, вопрос ядерной безопасности - это лишь часть японской трагедии, и "далеко не самая важная".

Пятничное землетрясение магнитудой 8,9 привело к автоматической остановке реакторов на ряде японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". После этого были запущены резервные дизель-генераторы, снабжающие электроэнергией систему охлаждения реакторов. Однако волна цунами вывела из строя генераторы, и температура в реакторах начала расти. Попытки специалистов снизить давление в реакторах и понизить температуру не привели к успеху.

В субботу на "Фукусиме-1" произошел взрыв. Власти Японии заверяют, что уровень радиации не превышен, а реактор остался целым.