Тунисского премьера принудили к отставке

Премьер-министр временного правительства Туниса Мохаммед Ганнуши уходит в отставку, сообщает Би-би-си.

Он объявил об этом на пресс-конференции после длинной речи в защиту своей деятельности в составе правительства.

Отставка Ганнуши произошла под давлением акций протеста, в ходе которых демонстранты требовали его ухода с поста из-за cвязей с правительством свергнутого президента Бен Али (Ганнуши 11 лет был премьером при прежнем президенте).

Сегодня утром полиция применила слезоточивый газ и дала предупредительные выстрелы для разгона демонстрации, призывающей к созданию нового правительства и новой конституции.