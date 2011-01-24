Взрывное устройство было на поясе у террориста

Взрывное устройство, которое сработало в понедельник в аэропорту Домодедово, по всей видимости, было закреплено на поясе террориста, рассказал журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"Судя по тому, что на месте взрыва нет воронки, можно предположить, что самодельное взрывное устройство было закреплено на поясе. Это говорит о том, что взрыв произвел террорист-смертник", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, на месте работают следователи СК.

По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.