Взрывное устройство было на поясе у террориста
22:25, 24 января 2011Мир
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Первая версия следователей в Домодедово
|Владимир Маркин
"Судя по тому, что на месте взрыва нет воронки, можно предположить, что самодельное взрывное устройство было закреплено на поясе. Это говорит о том, что взрыв произвел террорист-смертник", - приводит его слова РИА "Новости".
По его словам, на месте работают следователи СК.
По предварительным данным, взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.
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