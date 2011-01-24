Взрыв в Домодедово совершил террорист-смертник

Взрыв в аэропорту «Домодедово» совершил террорист-смертник.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Взрыв, скорее всего, совершил террорист-смертник. Сейчас устанавливается его личность. Взрыв произошел в зоне прилета международных рейсов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту взрыва в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр БАСТРЫКИН провел в аэропорту оперативное совещание, в котором приняли участие следователи и сотрудники оперативных служб.

В настоящее время на месте происшествия работают более 60 следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации, взрывотехники ФСБ России уже завершили работу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, круг лиц, возможно? причастных к совершению теракта. Кроме того, следствие намерено установить и роль служб безопасности аэропорта.