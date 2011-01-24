Обама возмущен жестокостью теракта в Домодедово

Президент США Барак Обама возмущен жестокостью теракта в московском аэропорту "Домодедово".

"Я возмущен терактами в Домодедово, направленными против россиян, и выражаю поддержку российскому народу от имени всех американцев. Мы с Мишель выражаем глубочайшие соболезнования и поддержку российскому народу, который сильно пострадал от терроризма... Мы разделяем вашу цель, и мы продолжим вместе с вами бороться с терроризмом и теми, кто использует терроризм для достижения политических целей", - зачитал пресс-секретарь Белого дома на брифинге специальное заявление президента.

По его словам, Обама был проинформирован о теракте в Москве в 10.45 утра (18.45 мск) в Овальном кабинете советником по национальной безопасности Джоном Бреннаном. Отвечая на вопросы, пресс-секретарь Белого дома сказал, что администрация продолжит диалог с российскими властями, как о возможности оказания помощи после теракта, так и по вопросам борьбы с терроризмом в целом.

"Наши мысли сейчас с членами семей погибших и раненых в теракте. Мы будем молиться о выздоровлении всех, кто пострадал при взрыве", - приводит слова Обамы РИА "Новости".