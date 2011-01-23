В Грузии с рельсов сошел пассажирский поезд

В Грузии у села Ташискари (регион Шида Картли) сегодня ночью сошел с рельсов пассажирский поезд Тбилиси - Боржоми.

Как сообщает РИА “Новости”, факт происшествия подтвердила представитель пресс-службы Грузинской железной дороги, которая отметила, что подробности ЧП станут известны позже.

По предварительным данням, в результате инцидента никто не пострадал, но было парализовано движение на данном направлении. На месте работают специалисты.