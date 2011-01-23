В Грузии с рельсов сошел пассажирский поезд
12:06, 23 января 2011Мир
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Было парализовано движение
В Грузии у села Ташискари (регион Шида Картли) сегодня ночью сошел с рельсов пассажирский поезд Тбилиси - Боржоми.
Как сообщает РИА “Новости”, факт происшествия подтвердила представитель пресс-службы Грузинской железной дороги, которая отметила, что подробности ЧП станут известны позже.
По предварительным данням, в результате инцидента никто не пострадал, но было парализовано движение на данном направлении. На месте работают специалисты.
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