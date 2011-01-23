Россия с 1 февраля повысит пошлины на экспорт нефти

на 9,1%

Киев. 22 января. УНИАН. Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля повысится на 9,1% или на 29,1 доллара – с 317,5 до 346,6 доллара за тонну.

Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Согласно документу, пошлина на светлые нефтепродукты вырастет с 226,2 до 232,2 доллара за тонну, на темные – с 121,9 до 161,8 доллара.