Правительство Болгарии удержалось у власти несмотря на разоблачения

Болгарское правительство меньшинства заручилось поддержкой парламента благодаря голосам националистической партии "Атака", сообщает Би-би-си.

Премьер-министр страны Бойко Борисов поставил вопрос о доверии в попытке предупредить возможный вотум недоверия со стороны законодательного органа.

Правительство страны оказалось в центре скандала после того, как были преданы гласности записи телефонных переговоров, во время которых Борисов, якобы, обещает некоторым компаниям и бизнесменам налоговые преференции.

Правительство Болгарии почти полностью (кроме одного министра) состоит из представителей партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), имеющей в 240-местном парламенте 117 депутатов. У социалистической Коалиции за Болгарию - 40 голосов, у представляющего турецкую общину Движения за права и свободы - 37, у антиевропейской "Атаки" - 21, у проевропейских правых ("Синяя коалиция") - 15 и правоцентристской ПСЗ - 10 голосов.