Лукашенко санкций не боится: мы это уже проходили

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Польша и Германия разрабатывали и финансировали сценарий его свержения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента. Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на совещании по некоторым внутриполитическим вопросам.

"Конечно же, мы не собираемся прятать проблемы, которые, возможно, могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря. Но никто из тех, кто в курсе этих событий, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси обратил внимание на то, как сейчас "яростно атакуют Беларусь немцы и поляки". "Все очень просто. Я вынужден сегодня сказать о том, что все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы свержения конституционного строя. И это не выдумка спецслужб. Это показания тех, кто это организовывал", - заявил он.

"Нам грозят санкциями (мы это уже слышали и переживали в свое время, поэтому не буду подробно останавливаться): то ли блокаду объявить, то ли еще что-то изолировать. Еще раз подчеркиваю: мы это уже проходили. Если Европа, Америка и кое-кто еще хотят наступить второй раз на те же грабли, Господь им в дорогу", – отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты. В настоящее время четверо экс-кандидатов по-прежнему находятся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси.

Польша с 1 января 2011 года ввела для граждан Беларуси бесплатные национальные визы и одновременно запретила въезд на свою территорию лицам, причастным к политическим репрессиям против экс-кандидатов в президенты Беларуси и участников митинга, который состоялся в Минске 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов.