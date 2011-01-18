Задержан еще один экс-кандидат в президенты Беларуси

Бывший претендент на пост президента Беларуси Иван Куликов задержан на 72 часа после допроса в УВД Заводского района Минска, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Белапан.

Кандидат технических наук, доктор физико-математических наук, профессор Куликов прибыл к следователю по повестке. Ему разрешили позвонить домой и сообщить, что в квартире будет проведен обыск. По его итогам ничего изъято не было, и пока неизвестно, по какому делу проходит задержанный. Куликов является заведующим лабораторией оборудования ядерных энергетических установок Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны". Инициативная группа Куликова была зарегистрирована, однако подписи граждан за его выдвижение кандидатом сданы не были. В день выборов президента Беларуси 19 декабря оппозиция вышла на площадь в связи с несогласием с результатами выборов, произошли столкновения с правоохранительными органами. В результате шестеро кандидатов в президенты и их соратники были задержаны и отправлены в следственный изолятор КГБ. Всего было задержано более 600 человек.